هادي حبيش للـLBCI: ما تمّيزنا به عن كل الكتل السياسية هو أن أعضاء التكتل أعلنوا منذ البداية عدم مقاطعة أي جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية

حبيش للـLBCI: لم نتخذ بعد قراراً بانتخاب أحد لرئاسة الجمهورية..

حبيش للـLBCI: لم نتخذ بعد قراراً بانتخاب أحد لرئاسة الجمهورية..

هادي حبيش للـLBCI: لا شك أن فرنجية صديق معظم أعضاء التكتل ولكن لم نتخذ بعد قراراً بانتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ومسار انتخاب رئيس الجمهورية الرئاسة لا يسير إلا بالتوافق