الراعي: لا يستطيع نواب الامة والمسؤولون صّم آذانهم عن كلام الله والاستمرار في سماع صوت مصالحهم وهدم مؤسسات الدولة بدءاً من عدم انتخاب رئيس وحرمان مجلس النواب من التشريع وشّل الحكومة

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