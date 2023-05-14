أ.ف.ب نقلا عن مصادر متطابقة: زيلينسكي يزور باريس عصر الأحد

الإنقاذ البحري في الدفاع المدني ينقذ شخصا مفقودا في البحر مقابل الروشة يبلغ من العمر ١٨ عاماً والعمل جار للبحث عن شخص آخر كان برافقه يبلغ من العمر ١٩ عاماً

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