معوّض لـ #الاحد_مع_ماريو: لكي نحرز تقدمًا في الملف الرئاسي هناك مسؤولية على التيار الوطني الحرّ ليخرج من منطق انه لا يوافق على مرشّح بدون موافقة حزب الله وليس مقبولا في هذا الظرف أن تتحول قوى المعارضة الى قوى مشتتة

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