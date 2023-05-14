معوّض لـ #الاحد_مع_ماريو: بقاء النازحين السوريين في لبنان أسهل على المجتمع الدولي والنظام السوري لا يريد عودتهم الى سوريا وملف النازحين يحتاج الى إرادة

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الراعي: لا يستطيع نواب الامة والمسؤولون صّم آذانهم عن كلام الله والاستمرار في سماع صوت مصالحهم وهدم مؤسسات الدولة بدءاً من عدم انتخاب رئيس وحرمان مجلس النواب من التشريع وشّل الحكومة