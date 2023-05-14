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معوّض لـ #الاحد_مع_ماريو: بقاء النازحين السوريين في لبنان أسهل على المجتمع الدولي والنظام السوري لا يريد عودتهم الى سوريا وملف النازحين يحتاج الى إرادة

آخر الأخبار
2023-05-14 | 15:38
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معوّض لـ #الاحد_مع_ماريو: بقاء النازحين السوريين في لبنان أسهل على المجتمع الدولي والنظام السوري لا يريد عودتهم الى سوريا وملف النازحين يحتاج الى إرادة
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معوّض لـ #الاحد_مع_ماريو: بقاء النازحين السوريين في لبنان أسهل على المجتمع الدولي والنظام السوري لا يريد عودتهم الى سوريا وملف النازحين يحتاج الى إرادة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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