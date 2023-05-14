معوّض لـ #الاحد_مع_ماريو: هناك سياسة معتمدة لتطيير أموال المودعين والصراع الحقيقي هو بين من يريد اعادة تمويل المظومة على حساب أموال المودعين ومن يريد حماية أموال المودعين والحل المالي النقدي يجب أن يكون متكاملاً

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