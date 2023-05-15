البخاري: نريدُ لبنان أن يكون كما كان واحة للفكر وثقافة الحياة

وزير الخارجية استقبل البخاري

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري.



وبعد اللقاء، قال البخاري: "نريدُ لبنان أن يكون كما كان واحة للفكر وثقافة الحياة، وأن ينعم شعبه بالرخاء والازدهار".