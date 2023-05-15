لقاء بين ميقاتي وغريو

لقاء بين ميقاتي وغريو

حضرت المستجدات والاوضاع على الساحة اللبنانية، بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وسفيرة فرنسا آن غريو التي إكتفت بالقول بعد اللقاء: ناقشنا مختلف الملفات المطروحة.

كما إستقبل ميقاتي سفيرة ايطاليا وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.