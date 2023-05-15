وليد جنبلاط لـ"عشرين 30": اللقاء الديمقراطي قال لا لمرشح تحدي ونحن سرنا بخيار النائب ميشال معوض وطرحنا مبدأ التسوية لكن يبدو مبدأ التسوية عند بعض القادة الكبار غير موجود

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك