جنبلاط لـ"عشرين 30": يجب أن نجد مرشح تسوية مع برنامج اقتصادي اجتماعي وسياسي وخارج المنظومة التي نعرفها ولن أُسمّي أحدًا لأني سبق أن سميت

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