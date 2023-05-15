جنبلاط لـ"عشرين 30": لا أريد ان أُتهم بأنني "وصيّ" في موضوع الرئاسة ولا مشكلة عندي أن يأخذ باسيل مكاني ولكن المهم أن يتم الاتفاق على رئيس

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