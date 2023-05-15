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جنبلاط لـ"عشرين 30": لا أريد ان أُتهم بأنني "وصيّ" في موضوع الرئاسة ولا مشكلة عندي أن يأخذ باسيل مكاني ولكن المهم أن يتم الاتفاق على رئيس
آخر الأخبار
2023-05-15 | 14:46
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جنبلاط لـ"عشرين 30": لا أريد ان أُتهم بأنني "وصيّ" في موضوع الرئاسة ولا مشكلة عندي أن يأخذ باسيل مكاني ولكن المهم أن يتم الاتفاق على رئيس
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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