جنبلاط لـ"عشرين 30": أتمنى على السعودية ان تهتم بالمؤسسات الاجتماعية السّنية تحديدًا التي هي بحاجة والتي ترى في السعودية الدعم الكبير

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك