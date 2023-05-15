جنبلاط لـ"عشرين 30": لبنان في دائرة إيران ورئيسي قال من سوريا ندعم استقلالية لبنان من جهة والمقاومة من جهة وكان يُمكنه القول ندعم الاستراتيجية الدفاعية لبناء دولة

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك