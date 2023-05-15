جنبلاط لـ"عشرين 30": العرب خذلوا أنفسهم وخذلوا الشعب السوري الذي تُرك والأسد انتصر على شعبه وأدعو المؤسسات الإعلامية إلى جولة في بعض المناطق السورية ليعاينوا إذا كان هنالك إمكانية لعودة اللاجئين

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك