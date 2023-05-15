جنبلاط لـ"عشرين 30": لماذا توقف الحديث عن "مرفأ بيروت"؟ أعتقد أن المصالح إلتغت بين حزب الله والدول الكبرى أو بين النظام السوري وحزب الله

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