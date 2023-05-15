جنبلاط لـ"عشرين 30": غير مقتنع بإلغاء الانتخابات البلدية واقتراح انتخاب رئيس البلدية مباشرةً من الشعب هو اقتراح جيّد وبشأن بيروت يمكن أن يُنشأ مجلس أعلى بلدي لبيروت مع دوائر منتخبة

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