معلومات للـLBCI: مخفر الرام في قوى الأمن الداخلي أوقف الفتى ه.ر. البالغ من العمر ١٥ عاماً على خلفية قضية إحراق جرو كلب في الجوبانية - بعلبك بعدما كان متوار عن الأنظار

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