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o
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o
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o
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o
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o
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أوكرانيا تعلن استعادة 20 كلم مربعا قرب باخموت في الأيام الأخيرة
آخر الأخبار
2023-05-16 | 09:57
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أوكرانيا تعلن استعادة 20 كلم مربعا قرب باخموت في الأيام الأخيرة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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