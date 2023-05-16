أوكرانيا تعلن استعادة 20 كلم مربعا قرب باخموت في الأيام الأخيرة

جنبلاط لـ"عشرين 30": في حال كان سلامة متهم بالفعل فيجب أن تتم محاسبته ومحاسبة غيره أيضًا كبعض مدراء المصارف وبعض السياسيين والمسؤولين الكبار في الحكومة وليس سلامة فقط

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