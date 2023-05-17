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معلومات للـLBCI: لقاء سيجمع بعد قليل وزير الخارجية عبدالله بو حبيب ونظيره السوري فيصل المقداد في جدة
آخر الأخبار
2023-05-17 | 05:10
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معلومات للـLBCI: لقاء سيجمع بعد قليل وزير الخارجية عبدالله بو حبيب ونظيره السوري فيصل المقداد في جدة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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