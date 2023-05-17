الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

معلومات للـLBCI: لقاء سيجمع بعد قليل وزير الخارجية عبدالله بو حبيب ونظيره السوري فيصل المقداد في جدة

آخر الأخبار
2023-05-17 | 05:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
معلومات للـLBCI: لقاء سيجمع بعد قليل وزير الخارجية عبدالله بو حبيب ونظيره السوري فيصل المقداد في جدة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
معلومات للـLBCI: لقاء سيجمع بعد قليل وزير الخارجية عبدالله بو حبيب ونظيره السوري فيصل المقداد في جدة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

للـLBCI:

سيجمع

الخارجية

عبدالله

ونظيره

السوري

المقداد

LBCI التالي
مريضة في مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم من اي فئة... للمساعدة الرجاء الاتصال على أحد الرقمين التاليين: 03069780 أو 03769543
بخاري التقى الحجار..وعرض للخطط التي تعمل الوزارة على تنفيذها وسبل التعاون
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2023-05-16

العلاج الحديث للعقم: ما الذي يخبئه المستقبل؟

LBCI
صحة وتغذية
07:27

دراسة بريطانية تكشف... الشعور بالتعب يمنع الأشخاص من اتباع أسلوب حياة صحي

LBCI
خبر عاجل
07:27

بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب لمجلس جامعة الدول العربية

LBCI
فنّ
07:03

ممثلات وممثلون فرنسيون ينتقدون حضور جوني ديب ومايوين مهرجان كان السينمائي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2023-05-16

العلاج الحديث للعقم: ما الذي يخبئه المستقبل؟

LBCI
صحة وتغذية
07:27

دراسة بريطانية تكشف... الشعور بالتعب يمنع الأشخاص من اتباع أسلوب حياة صحي

LBCI
خبر عاجل
07:27

بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب لمجلس جامعة الدول العربية

LBCI
فنّ
07:03

ممثلات وممثلون فرنسيون ينتقدون حضور جوني ديب ومايوين مهرجان كان السينمائي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-05-16

ابن جورجينا رزق ووليد توفيق يلفت الأنظار بوسامته (صور)

LBCI
أخبار لبنان
06:40

إخلاء سبيل هدى سلوم بكفالة مالية

LBCI
أخبار لبنان
04:36

بلدية جديدة منحلّة؟

LBCI
منوعات
2023-04-19

جندي نيبالي سابق مبتور الساقين يتحضر لتسلق الإيفرست: "حلم الطفولة" (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:00

بالفيديو: ماذا قال وزير الخارجية السوري حول عودة النازحين السوريين؟

LBCI
أخبار لبنان
14:02

بعد موافقة العراق على رفع نسبة الفيول التي يزود بها لبنان.. فياض للـLBCI: لمتابعة الاجراءات النهائية الآيلة الى التنفيذ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

من سيكون أول المتأهلين الى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

في دبي... حفل تخريج ضخم لطلاب الجامعة الأميركية بمشاركة لبنانية لافتة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

جبال لبنان قد تضعه على خريطة التسلق العالمية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

مواطنون يصرخون عبر الـLBCI: لولا الدواء السوري البديل لارتفعت الوفيات في قرى عكارية وبقاعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

مقرصنون يبتزون أشخاصاً مقابل مبالغ مالية... فهل من وسائل لتفاديهم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

هل يحضر الأسد قمة جدة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

"الحشيشة بعقول اللبنانيين" - الجزء الرابع: ماذا ينتظر لبنان من الحشيشة اقتصاديا وطبيا؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:43

بيان لسلامة بعد اصدار مذكرة توقيف دولية بحقه

LBCI
أمن وقضاء
10:02

قاضية فرنسية تصدر مذكرة توقيف دولية بحق سلامة

LBCI
أخبار دولية
06:00

بالفيديو: ماذا قال وزير الخارجية السوري حول عودة النازحين السوريين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

مصارف جديدة في لبنان؟

LBCI
أخبار لبنان
10:43

بيرم: مجلس الوزراء العراقي وافق على زيادة هبة الفيول إلى لبنان من مليون طن إلى مليون ونصف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

عيار المياه بـ١٠٠ دولار؟

LBCI
أخبار لبنان
13:19

تداعيات اصدار مذكرة توقيف دولية بحق سلامة

LBCI
أخبار دولية
14:18

ماكرون يدين الاعتداء "غير المقبول" والذي "لا يوصف" بحق ابن شقيق زوجته

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة