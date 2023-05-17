مريضة في مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم من اي فئة... للمساعدة الرجاء الاتصال على أحد الرقمين التاليين: 03069780 أو 03769543

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