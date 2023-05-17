الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
28
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
29
o
الجنوب
28
o
البقاع
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
28
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
29
o
الجنوب
28
o
البقاع
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مريضة في مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم من اي فئة... للمساعدة الرجاء الاتصال على أحد الرقمين التاليين: 03069780 أو 03769543
آخر الأخبار
2023-05-17 | 05:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مريضة في مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم من اي فئة... للمساعدة الرجاء الاتصال على أحد الرقمين التاليين: 03069780 أو 03769543
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
مستشفى
الجامعة
الاميركية
بيروت
بحاجة
بلاكيت
فئة...
للمساعدة
الرجاء
الاتصال
الرقمين
التاليين:
03069780
03769543
التالي
"كابتن الفرح" ابراهيم مرعشلي نجم "المسرح The Stage" الجمعة على الـ"LBCI"
معلومات للـLBCI: لقاء سيجمع بعد قليل وزير الخارجية عبدالله بو حبيب ونظيره السوري فيصل المقداد في جدة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
فنّ
10:38
بعد أشهر على وفاتها... تسوية بشأن وصية ابنة إلفيس بريسلي
فنّ
10:38
بعد أشهر على وفاتها... تسوية بشأن وصية ابنة إلفيس بريسلي
0
اخبار البرامج
10:37
المُخرجة اللبنانيّة كارمن لبكي في حلقة خاصّة عن وثائقي "The Cypriot Maronites القبارصة الموارنة" تعرضها الـ"LBCI" على الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي
اخبار البرامج
10:37
المُخرجة اللبنانيّة كارمن لبكي في حلقة خاصّة عن وثائقي "The Cypriot Maronites القبارصة الموارنة" تعرضها الـ"LBCI" على الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي
0
أخبار دولية
10:30
إردوغان يعلن تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية "لشهرين"
أخبار دولية
10:30
إردوغان يعلن تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية "لشهرين"
0
صحة وتغذية
10:24
منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام المحليات الاصطناعية: "لا تساعد في إنقاص الوزن"
صحة وتغذية
10:24
منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام المحليات الاصطناعية: "لا تساعد في إنقاص الوزن"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
10:38
بعد أشهر على وفاتها... تسوية بشأن وصية ابنة إلفيس بريسلي
فنّ
10:38
بعد أشهر على وفاتها... تسوية بشأن وصية ابنة إلفيس بريسلي
0
اخبار البرامج
10:37
المُخرجة اللبنانيّة كارمن لبكي في حلقة خاصّة عن وثائقي "The Cypriot Maronites القبارصة الموارنة" تعرضها الـ"LBCI" على الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي
اخبار البرامج
10:37
المُخرجة اللبنانيّة كارمن لبكي في حلقة خاصّة عن وثائقي "The Cypriot Maronites القبارصة الموارنة" تعرضها الـ"LBCI" على الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي
0
صحة وتغذية
10:24
منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام المحليات الاصطناعية: "لا تساعد في إنقاص الوزن"
صحة وتغذية
10:24
منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام المحليات الاصطناعية: "لا تساعد في إنقاص الوزن"
0
منوعات
10:05
بعد 6 أشهر على وفاته... البرازيل تدشن ضريحا ضخما للأسطورة بيليه (فيديو)
منوعات
10:05
بعد 6 أشهر على وفاته... البرازيل تدشن ضريحا ضخما للأسطورة بيليه (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-05-16
ابن جورجينا رزق ووليد توفيق يلفت الأنظار بوسامته (صور)
فنّ
2023-05-16
ابن جورجينا رزق ووليد توفيق يلفت الأنظار بوسامته (صور)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مقرصنون يبتزون أشخاصاً مقابل مبالغ مالية... فهل من وسائل لتفاديهم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مقرصنون يبتزون أشخاصاً مقابل مبالغ مالية... فهل من وسائل لتفاديهم؟
0
آخر الأخبار
08:07
الأمين العام لجامعة الدول العربية: نرحب باستئناف مشاركة سورية في اجتماعات جامعة الدول العربية ونأمل أن تمثل عودتها مقدمة لإنهاء الأزمة فيها
آخر الأخبار
08:07
الأمين العام لجامعة الدول العربية: نرحب باستئناف مشاركة سورية في اجتماعات جامعة الدول العربية ونأمل أن تمثل عودتها مقدمة لإنهاء الأزمة فيها
0
فنّ
13:37
رحيل "شيخ الكار".. وفاة المخرج السوري هشام شربتجي
فنّ
13:37
رحيل "شيخ الكار".. وفاة المخرج السوري هشام شربتجي
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:23
المقداد: الاسد سيحضر القمة العربية يوم الجمعة في جدة
أخبار دولية
10:23
المقداد: الاسد سيحضر القمة العربية يوم الجمعة في جدة
0
أخبار دولية
06:00
بالفيديو: ماذا قال وزير الخارجية السوري حول عودة النازحين السوريين؟
أخبار دولية
06:00
بالفيديو: ماذا قال وزير الخارجية السوري حول عودة النازحين السوريين؟
0
أخبار لبنان
14:02
بعد موافقة العراق على رفع نسبة الفيول التي يزود بها لبنان.. فياض للـLBCI: لمتابعة الاجراءات النهائية الآيلة الى التنفيذ
أخبار لبنان
14:02
بعد موافقة العراق على رفع نسبة الفيول التي يزود بها لبنان.. فياض للـLBCI: لمتابعة الاجراءات النهائية الآيلة الى التنفيذ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من سيكون أول المتأهلين الى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من سيكون أول المتأهلين الى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
في دبي... حفل تخريج ضخم لطلاب الجامعة الأميركية بمشاركة لبنانية لافتة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
في دبي... حفل تخريج ضخم لطلاب الجامعة الأميركية بمشاركة لبنانية لافتة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
جبال لبنان قد تضعه على خريطة التسلق العالمية!
تقارير نشرة الاخبار
13:41
جبال لبنان قد تضعه على خريطة التسلق العالمية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مواطنون يصرخون عبر الـLBCI: لولا الدواء السوري البديل لارتفعت الوفيات في قرى عكارية وبقاعية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مواطنون يصرخون عبر الـLBCI: لولا الدواء السوري البديل لارتفعت الوفيات في قرى عكارية وبقاعية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مقرصنون يبتزون أشخاصاً مقابل مبالغ مالية... فهل من وسائل لتفاديهم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مقرصنون يبتزون أشخاصاً مقابل مبالغ مالية... فهل من وسائل لتفاديهم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هل يحضر الأسد قمة جدة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هل يحضر الأسد قمة جدة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
2023-05-16
بيان لسلامة بعد اصدار مذكرة توقيف دولية بحقه
أخبار لبنان
2023-05-16
بيان لسلامة بعد اصدار مذكرة توقيف دولية بحقه
2
أخبار لبنان
08:41
مصادر وزارة المال للـLBCI: رواتب العاملين في القطاع العام ستدفع في مواعيدها..
أخبار لبنان
08:41
مصادر وزارة المال للـLBCI: رواتب العاملين في القطاع العام ستدفع في مواعيدها..
3
أخبار دولية
06:00
بالفيديو: ماذا قال وزير الخارجية السوري حول عودة النازحين السوريين؟
أخبار دولية
06:00
بالفيديو: ماذا قال وزير الخارجية السوري حول عودة النازحين السوريين؟
4
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مصارف جديدة في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مصارف جديدة في لبنان؟
5
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عيار المياه بـ١٠٠ دولار؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عيار المياه بـ١٠٠ دولار؟
6
أخبار لبنان
10:43
بيرم: مجلس الوزراء العراقي وافق على زيادة هبة الفيول إلى لبنان من مليون طن إلى مليون ونصف
أخبار لبنان
10:43
بيرم: مجلس الوزراء العراقي وافق على زيادة هبة الفيول إلى لبنان من مليون طن إلى مليون ونصف
7
أخبار لبنان
13:19
تداعيات اصدار مذكرة توقيف دولية بحق سلامة
أخبار لبنان
13:19
تداعيات اصدار مذكرة توقيف دولية بحق سلامة
8
أخبار لبنان
04:36
بلدية جديدة منحلّة؟
أخبار لبنان
04:36
بلدية جديدة منحلّة؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store