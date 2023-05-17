الأمين العام للجامعة العربية: نرحب بعودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية

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أبو الغيط: مؤشرات إيجابية من إيران وتركيا لوقف تدخلهما في شؤون الدول العربية والوضع في الأراضي الفلسطينية يقترب من مرحلة الانفجار والحكومة الإسرائيلية مسؤولة عن تدهور الأوضاع في فلسطين