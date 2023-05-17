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الأمين العام للجامعة العربية: نرحب بعودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية

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2023-05-17 | 07:57
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الأمين العام للجامعة العربية: نرحب بعودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية
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الأمين العام للجامعة العربية: نرحب بعودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية

 
 
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