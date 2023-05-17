الأمين العام للجامعة العربية: الأزمات في سوريا واليمن وليبيا تحتاج لمقاربات لإخراجها من الجمود

الأمين العام لجامعة الدول العربية: نرحب باستئناف مشاركة سورية في اجتماعات جامعة الدول العربية ونأمل أن تمثل عودتها مقدمة لإنهاء الأزمة فيها

الأمين العام لجامعة الدول العربية: نرحب باستئناف مشاركة سورية في اجتماعات جامعة الدول العربية ونأمل أن تمثل عودتها مقدمة لإنهاء الأزمة فيها

أبو الغيط: مؤشرات إيجابية من إيران وتركيا لوقف تدخلهما في شؤون الدول العربية والوضع في الأراضي الفلسطينية يقترب من مرحلة الانفجار والحكومة الإسرائيلية مسؤولة عن تدهور الأوضاع في فلسطين