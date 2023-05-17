سلام عقد اجتماعًا ثنائيًا مطولاً مع نظيره السعودي وتطرق الطرفان الى عدة مواضيع ثنائية على الصعيدين الاقتصادي والعلاقات بين البلدين

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