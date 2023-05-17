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غسان حاصباني لـ#حوار_المرحلة: نتحفظ عن ذكر الأسماء التي نتداول بها للرئاسة ولا يمكن تأكيد أي شيء قبل حصوله

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2023-05-17 | 14:37
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غسان حاصباني لـ#حوار_المرحلة: نتحفظ عن ذكر الأسماء التي نتداول بها للرئاسة ولا يمكن تأكيد أي شيء قبل حصوله
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غسان حاصباني لـ#حوار_المرحلة: نتحفظ عن ذكر الأسماء التي نتداول بها للرئاسة ولا يمكن تأكيد أي شيء قبل حصوله

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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