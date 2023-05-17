حاصباني لـ"حوار المرحلة": لا ضرورة للتفاؤل أكثر من اللازم والتحفظ الحاصل هو لأن لكلّ مرحلة ظروفها ولا نتكلّم عن "تفاهم" بل "تقاطع" أو "توافق" على أسماء مع عدد من الأطراف السياسية

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