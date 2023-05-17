حاصباني لـ"حوار المرحلة": يمكن أن يحصل تقاطعًا مع "التيار" حول اسم أو اسمين والأهم يبقى انتخاب رئيس قادر على قيادة البلد مع تشكيل حكومة فاعلة لانتشال لبنان من وضعه الحالي

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