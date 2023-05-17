غسان حاصباني لـ#حوار_المرحلة عن المفاوضات مع "التيار": "ما مشيت ولا وقفت" ولم ندخل في مرحلة الأسماء وإذا كان هناك من تقاطع حول الإسم فلا مشكلة أما المناورة فقد توصل المرحلة الرئاسية إلى مكان أسوأ

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