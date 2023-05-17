غسان حاصباني لـ#حوار_المرحلة: ليس هناك من إسم واحد متفق عليه بين الأطراف السياسية وأي كلام حاليًا عن الأسماء هو "لذر الرماد بالعيون" ومرشحنا ما زال ميشال معوض حتى إشعار آخر

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