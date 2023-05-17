غسان حاصباني لـ#حوار_المرحلة: حريصون على عدم المناورة بأية أسماء والقوات اللبنانية لم تطرح أي إسم على الإطلاق فحتى إسم معوض تلقفته القوات بعد طرحه من المعارضة

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