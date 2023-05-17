غسان حاصباني لـ#حوار_المرحلة عن طرح جنبلاط لإسم شبلي ملاط: نحترم خيارات جنبلاط لكننا نحترم أيضًا خيارات كافة أطراف المعارضة ومن الضروري عدم الإنتقال إلى إسم جديد لن يستطيع تخطي الأصوات التي حظي بها معوض والتي لامست الـ50 صوتًا

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