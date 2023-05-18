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معلومات للـLBCI: الوزراء تبلغوا دعوة من السرايا الحكومي لحضور جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة في ٢٦ أيار الجاري
آخر الأخبار
2023-05-18 | 05:07
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معلومات للـLBCI: الوزراء تبلغوا دعوة من السرايا الحكومي لحضور جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة في ٢٦ أيار الجاري
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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