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مسودة بيان قمة جدة: حث السلطات اللبنانية على مواصلة جهودها لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة حرصا على انتظام عمل المؤسسات الدستورية واجراء اصلاحات اقتصادية هيكلية للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة
مسودة بيان قمة جدة: حث السلطات اللبنانية على مواصلة جهودها لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة حرصا على انتظام عمل المؤسسات الدستورية واجراء اصلاحات اقتصادية هيكلية للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة
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مسودة بيان قمة جدة: التضامن مع لبنان في ظل أزمته وحق اللبنانيين في تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر وحقه بمقاومة اي اعتداء بالوسائل المشروعة والتفريق بين الارهاب والمقاومة
مسودة بيان قمة جدة: التضامن مع لبنان في ظل أزمته وحق اللبنانيين في تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر وحقه بمقاومة اي اعتداء بالوسائل المشروعة والتفريق بين الارهاب والمقاومة
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
آخر الأخبار
2023-05-19 | 03:19
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رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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