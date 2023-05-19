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مسودة البيان الختامي لقمة جدة تؤكّد دعم جهود الدولة اللبنانية بإعادة إعمار مرفأ بيروت ودعم التحقيقات القائمة لكشف ملابسات الانفجار ومحاسبة المسؤولين عن حصوله
آخر الأخبار
2023-05-19 | 06:55
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مسودة البيان الختامي لقمة جدة تؤكّد دعم جهود الدولة اللبنانية بإعادة إعمار مرفأ بيروت ودعم التحقيقات القائمة لكشف ملابسات الانفجار ومحاسبة المسؤولين عن حصوله
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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مسودة البيان الختامي لقمة جدة تؤكّد الحرص على اطلاق دور عربي قيادي لحلّ الازمة السورية يعالج تبعات الازمة الانسانية والأمنية والسياسية على سوريا وشعبها ورفض التدخلات الاجنبية في سوريا
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