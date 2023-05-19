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الاسد في جامعة الدول العربية: نحن اليوم امام فرصة تبدّل الوضع الدولي وإعادة ترتيب شؤوننا بأقل قدر من التدخل الخارجي مستثمرين في الاجواء الايجابية التي سبقت القمة وصولا إلى اليوم
آخر الأخبار
2023-05-19 | 09:02
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الاسد في جامعة الدول العربية: نحن اليوم امام فرصة تبدّل الوضع الدولي وإعادة ترتيب شؤوننا بأقل قدر من التدخل الخارجي مستثمرين في الاجواء الايجابية التي سبقت القمة وصولا إلى اليوم
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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