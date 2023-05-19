الاسد في جامعة الدول العربية: نحن اليوم امام فرصة تبدّل الوضع الدولي وإعادة ترتيب شؤوننا بأقل قدر من التدخل الخارجي مستثمرين في الاجواء الايجابية التي سبقت القمة وصولا إلى اليوم

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