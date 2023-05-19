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محافظ بيروت أمر بإخلاء وإقفال وختم مبنى " الدنا" في منطقة المزرعة العقارية بالشمع الأحمر

آخر الأخبار
2023-05-19 | 15:01
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محافظ بيروت أمر بإخلاء وإقفال وختم مبنى &quot; الدنا&quot; في منطقة المزرعة العقارية بالشمع الأحمر
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محافظ بيروت أمر بإخلاء وإقفال وختم مبنى " الدنا" في منطقة المزرعة العقارية بالشمع الأحمر

محافظ بيروت أمر بإخلاء وإقفال وختم مبنى " الدنا" في منطقة المزرعة العقارية بالشمع الأحمر

 بناء على الشكوى  رقم 3693/2023 (شؤون) و رقم 85/ش/2023 (مصنفة)، وبناء على الجولة الميدانية لمحافظ بيروت بتاريخ 19/5/2023 في منطقة عائشة بكار-الزيدانية، ومنطقة وطى المصيطبة، ومنطقة المزرعة- شارعي بربور والإمام الأوزاعي، والكشف الذي أجري من قبل الجهات المختصة في البلدية على مبنى "الدنا" في محلة البربير، حيث تبين أنه بكامل طوابقه يستثمر دون ترخيص ومشغول من قبل أشخاص من التابعية غير اللبنانية، ولا يستوفي شروط السلامة العامة والحماية من المخاطر والحريق والشروط الصحية، مما يشكل ضرراً وإزعاجاً كبيراً وخطراً داهماً على المحيط والجوار، وبناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة، وبناء على اقتراح مدير مصلحة المؤسسات المصنفة بالتكليف.

أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود قراراً حمل الرقم 475 /ب تاريخ 19-5-2023 قضى بإقفال ووضع الاختام على بناية " الدنا" في منطقة المزرعة العقارية، وجاء في القرار:

المادة الأولى: يُقفل وتوضع الأختام على العقار القائم عليه المبنى العائد للسيد مصطفى الدنا، الكائن في منطقة المزرعة العقارية-متفرع من شارع الإمام الأوزاعي، بالقرب من محل "مجوهرات بلال"، بكامل طوابقه وأقسامه بعد إخلائه من جميع شاغليه فوراً.

المادة الثانية: يُمنع منعاً باتاً فك أو نزع أو إتلاف الأختام، كما يحظر أيضاً التسلل أو الولوج إلى داخل العقار، تحت طائلة الملاحقة الجزائية عملاً بالمادة 395 من قانون العقوبات.  

المادة الثالثة: تُكلّف مصلحة المؤسسات المصنفة بمؤازرة من فوج الحرس بتنفيذ هذا القرار.                     

المادة الرابعة: يُنشر هذا القرار ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

 
 
 
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