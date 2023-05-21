مارك ضو للـLBCI: المواطنون اللبنانيون يحقّ لهم ارتياد الاماكن العامة بالطريقة التي يجدونها مناسبة ونحن نؤيّد المبدأ الدستوري الذي ينصّ على ان الاماكن العامّة وحرية التعبير وحرية المعتقد حق لكل الناس

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