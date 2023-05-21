أمين سلام لـ"الأحد مع ماريو": اول ردة فعل إيجابية سريعة أتت من مملكة البحرين والقرار العربي كان حلّ النزاعات وإعادة الأمور الى حال الاخوة وأول المداخل إعادة العلاقات الدبلوماسية بين كل الدول العربية

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك