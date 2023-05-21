أمين سلام لـ الأحد مع ماريو: المسبحة ستكرّ بعد البحرين ودول أخرى ستعيد تمثيلها الدبلوماسي في لبنان وأتوقع ان تعيد الامارات والكويت تمثيلها الدبلوماسي الى لبنان في غضون شهر

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