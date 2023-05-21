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وليد نصار لـ الأحد مع ماريو: هناك لقاءات غير معلنة حصلت على هامش القمة العربية تصبّ في مصلحة لبنان وميقاتي التقى الأسد على هامش القمة ونعم التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

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2023-05-21 | 14:42
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وليد نصار لـ الأحد مع ماريو: هناك لقاءات غير معلنة حصلت على هامش القمة العربية تصبّ في مصلحة لبنان وميقاتي التقى الأسد على هامش القمة ونعم التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
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وليد نصار لـ الأحد مع ماريو: هناك لقاءات غير معلنة حصلت على هامش القمة العربية تصبّ في مصلحة لبنان وميقاتي التقى الأسد على هامش القمة ونعم التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

 
 
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