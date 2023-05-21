أمين سلام لـ"الأحد مع ماريو": الرسالة من الطرف السعودي واضحة فلبنان من باب الاستجداء غير مقبول ولكن لبنان من باب التعاون والمصالح المشتركة مرحب به كثيرا

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