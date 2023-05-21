الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
29
o
البقاع
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
29
o
البقاع
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
انطلاق رحلة رواد الفضاء السعوديين نحو محطة الفضاء الدولية لإجراء التجارب العلمية والأبحاث الدولية
آخر الأخبار
2023-05-21 | 17:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
انطلاق رحلة رواد الفضاء السعوديين نحو محطة الفضاء الدولية لإجراء التجارب العلمية والأبحاث الدولية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الفضاء
السعوديين
الفضاء
الدولية
لإجراء
التجارب
العلمية
والأبحاث
الدولية
التالي
يروّجان المخدّرات على متن درّاجة آلية.. وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود في حيّ السّلّم
غيتار حطّمه كورت كوبين على المسرح يُباع بـ600 ألف دولار في مزاد (صور)
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
فنّ
05:26
الاعلامي عمرو اديب عن المحجبات في أماكن السهر: "مصر فيها بارات ولكن"
فنّ
05:26
الاعلامي عمرو اديب عن المحجبات في أماكن السهر: "مصر فيها بارات ولكن"
0
فنّ
05:20
لمى وطارق مرعشلي يغنيان "كابتن بوب" لوالدهما ابراهيم مرعشلي.. الفيديو يغزو الانترنت!
فنّ
05:20
لمى وطارق مرعشلي يغنيان "كابتن بوب" لوالدهما ابراهيم مرعشلي.. الفيديو يغزو الانترنت!
0
فنّ
05:14
بعد دولارات محمد رمضان في الطائرة... ممثل مصري يستعرض الجنيهات في الفان! (صور)
فنّ
05:14
بعد دولارات محمد رمضان في الطائرة... ممثل مصري يستعرض الجنيهات في الفان! (صور)
0
آخر الأخبار
05:05
ميقاتي يجتمع مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا في السرايا
آخر الأخبار
05:05
ميقاتي يجتمع مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا في السرايا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
05:26
الاعلامي عمرو اديب عن المحجبات في أماكن السهر: "مصر فيها بارات ولكن"
فنّ
05:26
الاعلامي عمرو اديب عن المحجبات في أماكن السهر: "مصر فيها بارات ولكن"
0
فنّ
05:20
لمى وطارق مرعشلي يغنيان "كابتن بوب" لوالدهما ابراهيم مرعشلي.. الفيديو يغزو الانترنت!
فنّ
05:20
لمى وطارق مرعشلي يغنيان "كابتن بوب" لوالدهما ابراهيم مرعشلي.. الفيديو يغزو الانترنت!
0
فنّ
05:14
بعد دولارات محمد رمضان في الطائرة... ممثل مصري يستعرض الجنيهات في الفان! (صور)
فنّ
05:14
بعد دولارات محمد رمضان في الطائرة... ممثل مصري يستعرض الجنيهات في الفان! (صور)
0
آخر الأخبار
05:05
ميقاتي يجتمع مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا في السرايا
آخر الأخبار
05:05
ميقاتي يجتمع مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا في السرايا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-05-16
بعد موافقة العراق على رفع نسبة الفيول التي يزود بها لبنان.. فياض للـLBCI: لمتابعة الاجراءات النهائية الآيلة الى التنفيذ
أخبار لبنان
2023-05-16
بعد موافقة العراق على رفع نسبة الفيول التي يزود بها لبنان.. فياض للـLBCI: لمتابعة الاجراءات النهائية الآيلة الى التنفيذ
0
أخبار لبنان
15:26
سلام لـ"الأحد مع ماريو": المسبحة ستكرّ بعد البحرين ودول أخرى ستعيد تمثيلها الدبلوماسي في لبنان
أخبار لبنان
15:26
سلام لـ"الأحد مع ماريو": المسبحة ستكرّ بعد البحرين ودول أخرى ستعيد تمثيلها الدبلوماسي في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
لبنان ثقافة حياة وحرية وتنوع لا تموت
تقارير نشرة الاخبار
13:27
لبنان ثقافة حياة وحرية وتنوع لا تموت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
البعض في لبنان يسعى إلى إعادة عقارب ساعة التطور إلى الوراء
تقارير نشرة الاخبار
13:16
البعض في لبنان يسعى إلى إعادة عقارب ساعة التطور إلى الوراء
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:47
باسيل من باريس: التيارِ يرفض أي رئيسٍ من منظومة الفساد.. ومبدأ اللّاعقاب انتهى
أخبار لبنان
15:47
باسيل من باريس: التيارِ يرفض أي رئيسٍ من منظومة الفساد.. ومبدأ اللّاعقاب انتهى
0
أخبار لبنان
15:30
نصار لـ"الأحد مع ماريو": سيتم فتح مكتب للوزارة في مركز منظمة السياحة العربية في جدة
أخبار لبنان
15:30
نصار لـ"الأحد مع ماريو": سيتم فتح مكتب للوزارة في مركز منظمة السياحة العربية في جدة
0
أخبار لبنان
15:26
سلام لـ"الأحد مع ماريو": المسبحة ستكرّ بعد البحرين ودول أخرى ستعيد تمثيلها الدبلوماسي في لبنان
أخبار لبنان
15:26
سلام لـ"الأحد مع ماريو": المسبحة ستكرّ بعد البحرين ودول أخرى ستعيد تمثيلها الدبلوماسي في لبنان
0
أخبار دولية
14:08
طرفا النزاع السوداني يوافقان على هدنة لأسبوع اعتبارا من 22 أيار
أخبار دولية
14:08
طرفا النزاع السوداني يوافقان على هدنة لأسبوع اعتبارا من 22 أيار
0
رياضة
14:00
إحتفالات في إنكلترا وإسبانيا بعد حسم البطولات المحلية في كرة القدم
رياضة
14:00
إحتفالات في إنكلترا وإسبانيا بعد حسم البطولات المحلية في كرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
مبادرات السعودية للتنمية المستدامة في المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:57
مبادرات السعودية للتنمية المستدامة في المنطقة
0
أخبار لبنان
13:55
وزير السياحة يعلن بدء مهرجان صيف البترون
أخبار لبنان
13:55
وزير السياحة يعلن بدء مهرجان صيف البترون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
النسخة الثانية من سوق عطريق الجميزة إفتتح أبوابه... كيف هي الأجواء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:43
النسخة الثانية من سوق عطريق الجميزة إفتتح أبوابه... كيف هي الأجواء؟
0
أخبار لبنان
13:39
في واشنطن... لبنانيون ينقلون صورة لبنان من خلال تنظيم مهرجان سيصبح حدثًا سنويًا
أخبار لبنان
13:39
في واشنطن... لبنانيون ينقلون صورة لبنان من خلال تنظيم مهرجان سيصبح حدثًا سنويًا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:16
البعض في لبنان يسعى إلى إعادة عقارب ساعة التطور إلى الوراء
تقارير نشرة الاخبار
13:16
البعض في لبنان يسعى إلى إعادة عقارب ساعة التطور إلى الوراء
2
خبر عاجل
15:03
وليد نصار لـ الأحد مع ماريو: سنفتتح مكتبا لوزارة السياحة اللبنانية في مركز منظمة السياحة العربية في جدة واتخذنا قرارا في المنظمة العربية للسياحة لافتتاح مكتب لها في بيروت
خبر عاجل
15:03
وليد نصار لـ الأحد مع ماريو: سنفتتح مكتبا لوزارة السياحة اللبنانية في مركز منظمة السياحة العربية في جدة واتخذنا قرارا في المنظمة العربية للسياحة لافتتاح مكتب لها في بيروت
3
تقارير نشرة الاخبار
13:39
ما هي رسائل حزب الله من وراء مناورته العسكرية في الجنوب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:39
ما هي رسائل حزب الله من وراء مناورته العسكرية في الجنوب؟
4
أخبار لبنان
15:47
باسيل من باريس: التيارِ يرفض أي رئيسٍ من منظومة الفساد.. ومبدأ اللّاعقاب انتهى
أخبار لبنان
15:47
باسيل من باريس: التيارِ يرفض أي رئيسٍ من منظومة الفساد.. ومبدأ اللّاعقاب انتهى
5
تقارير نشرة الاخبار
11:09
Maillot كان كفيلًا باستنفار شريحة في صيدا وبجعل البلدية ترفع شعار "اللباس المحتشم"
تقارير نشرة الاخبار
11:09
Maillot كان كفيلًا باستنفار شريحة في صيدا وبجعل البلدية ترفع شعار "اللباس المحتشم"
6
تقارير نشرة الاخبار
13:24
على شاطىء صيدا... معركة من نوع آخر
تقارير نشرة الاخبار
13:24
على شاطىء صيدا... معركة من نوع آخر
7
آخر الأخبار
14:35
باسيل: التيار الوطني الحر سيحاور أي مرشح من منظومة الإصلاح وسيواجه أي مرشح من منظومة الفساد
آخر الأخبار
14:35
باسيل: التيار الوطني الحر سيحاور أي مرشح من منظومة الإصلاح وسيواجه أي مرشح من منظومة الفساد
8
أخبار لبنان
15:59
حمية لـ"الأحد مع ماريو": بات للبنان طريق نقل جديد ترانزيت عبر العراق.. ولا مشكلة ابدا في زيارتي للسعودية
أخبار لبنان
15:59
حمية لـ"الأحد مع ماريو": بات للبنان طريق نقل جديد ترانزيت عبر العراق.. ولا مشكلة ابدا في زيارتي للسعودية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More