حجار للـLBCI: المصلحة القومية العليا للبنان تقتضي بأن لا يحصل النازح السوري على المساعدات المالية بالدولار التي يجب أن تكون مشروطة

حجار للـ LBCI: على النازح أن يتقاضى راتبه بالليرة اللبنانية ولا يفوق راتب المدير اللبناني بل ما يكفيه ليؤمن الحاجات الاساسية فهناك عائلات لبنانية لا تدخل الـ20$ في الشهر

حجار للـ LBCI: على النازح أن يتقاضى راتبه بالليرة اللبنانية ولا يفوق راتب المدير اللبناني بل ما يكفيه ليؤمن الحاجات الاساسية فهناك عائلات لبنانية لا تدخل الـ20$ في الشهر

حجار للـ LBCI: هل يقبل اي وزير في الدولة اللبنانية ان يحصل تشاور في موضوع يخصه لكن من وراء ظهره؟