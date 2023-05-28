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حجار للـ LBCI: على النازح أن يتقاضى راتبه بالليرة اللبنانية ولا يفوق راتب المدير اللبناني بل ما يكفيه ليؤمن الحاجات الاساسية فهناك عائلات لبنانية لا تدخل الـ20$ في الشهر
آخر الأخبار
2023-05-28 | 03:21
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حجار للـ LBCI: على النازح أن يتقاضى راتبه بالليرة اللبنانية ولا يفوق راتب المدير اللبناني بل ما يكفيه ليؤمن الحاجات الاساسية فهناك عائلات لبنانية لا تدخل الـ20$ في الشهر
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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