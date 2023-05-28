حجار للـLBCI: ليعلم الجميع أن برنامج أمان في لبنان هو دين أما المساعدة الوحيدة التي يأخذها لبنان هي البرنامج الاكثر فقرا والتي لا تتعدى الـ145 دولارا

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حجار للـLBCI: يكفيكم الدخول من الدولة السورية الشقيقة إلى لبنان بطريقة شرعية أو غير شرعية لتسجّلكم المنظمات الدولية وتقدم لكم مساعدات مالية وطبابة وغيرها من الخدمات