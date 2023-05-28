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حجار للـLBCI: ليعلم الجميع أن برنامج أمان في لبنان هو دين أما المساعدة الوحيدة التي يأخذها لبنان هي البرنامج الاكثر فقرا والتي لا تتعدى الـ145 دولارا

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2023-05-28 | 03:26
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حجار للـLBCI: ليعلم الجميع أن برنامج أمان في لبنان هو دين أما المساعدة الوحيدة التي يأخذها لبنان هي البرنامج الاكثر فقرا والتي لا تتعدى الـ145 دولارا
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حجار للـLBCI: ليعلم الجميع أن برنامج أمان في لبنان هو دين أما المساعدة الوحيدة التي يأخذها لبنان هي البرنامج الاكثر فقرا والتي لا تتعدى الـ145 دولارا

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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