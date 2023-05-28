وزير المهجرين للـ LBCI: سبق أن قمنا بورقة تفاهم مع سوريا والآن سجل ان ننتقل الى بروتوكول وحكماً يجب أن يكون هناك من وفد رسمي الى سوريا

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