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أ.ف.ب نقلا عن وكالة حكومية: إردوغان يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية التركية بعد فرز نحو نصف الأصوات
آخر الأخبار
2023-05-28 | 11:21
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أ.ف.ب نقلا عن وكالة حكومية: إردوغان يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية التركية بعد فرز نحو نصف الأصوات
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