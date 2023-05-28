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سعادة الشامي لـ"الأحد مع ماريو": لست مرشحا للانتخابات النيابية المقبلة وعودتي الى الوزارة ونيابة رئاسة رئيس الحكومة موضوع ليس مطروحا حتى الآن
آخر الأخبار
2023-05-28 | 14:34
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سعادة الشامي لـ"الأحد مع ماريو": لست مرشحا للانتخابات النيابية المقبلة وعودتي الى الوزارة ونيابة رئاسة رئيس الحكومة موضوع ليس مطروحا حتى الآن
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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