فادي كرم للـLBCI: في الايام المقبلة سيصدر الكلام الرسمي لتكتلنا بشأن الملف الرئاسي والصدق بين القوى كافة يظهر يوما بعد يوم مع مناقشة التفاصيل الدقيقة

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فادي كرم للـLBCI: اكبر نسبة معينة التقت على جهاد ازعور وهو التقى جعجع وما من اسم يرضي كلّ الامة وسيلتقي المرشح مع كل النواب الذين يريدون اجوبة على اسئلتهم