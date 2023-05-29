ظافر ناصر للـLBCI: ما من شيء يمكنه انتاج رئيس الا تحالف بين جهتين وليس من السهل أن يتم الاتفاق من قبل المعارضة على مرشح ويتم فرضه بمعنى ما نرفضه من الثنائي الشيعي لا يمكن أن نقبله على المعارضة ومبدأ التوافق يقتضي الحوار بين الاطراف

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