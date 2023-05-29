ناصر للـLBCI: نحن من بادر باسم جهاد أزعور بين ثلاثة أسماء تحت عنوان اطلاق التفاهم عليهم

ظافر ناصر للـLBCI: نكاد نكون الفريق السياسي الوحيد الذي رفض تعطيل اي جلسة نيابية بمعزل عن نتائج الانتخابات وحتى الآن لم يطرح علينا أي موضوع يتعلق بلقاء شامل

ظافر ناصر للـLBCI: نكاد نكون الفريق السياسي الوحيد الذي رفض تعطيل اي جلسة نيابية بمعزل عن نتائج الانتخابات وحتى الآن لم يطرح علينا أي موضوع يتعلق بلقاء شامل

ظافر ناصر للـLBCI: ما من شيء يمكنه انتاج رئيس الا تحالف بين جهتين وليس من السهل أن يتم الاتفاق من قبل المعارضة على مرشح ويتم فرضه بمعنى ما نرفضه من الثنائي الشيعي لا يمكن أن نقبله على المعارضة ومبدأ التوافق يقتضي الحوار بين الاطراف